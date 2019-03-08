В сети появился список возможных кандидатов на роль молодого Брюса Уэйна в новом "Бэтмене". Он был опубликован на сайте Geeks WorldWide, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, звездную роль могут сыграть Джек Рейнор, Александр Людвиг, Джек О'Коннелл, Аарон Тейлор-Джонсон, а также Николас Холт.

Подчеркивается, что на данный момент эта информация никем не подтверждена.

Фильм "Бэтмен" Мэтта Ривза должен выйти в 2021 году.