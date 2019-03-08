Стали известны возможные кандидаты на роль молодого Бэтмена
8 марта 2019 21:08 194
В сети появился список возможных кандидатов на роль молодого Брюса Уэйна в новом "Бэтмене". Он был опубликован на сайте Geeks WorldWide, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, звездную роль могут сыграть Джек Рейнор, Александр Людвиг, Джек О'Коннелл, Аарон Тейлор-Джонсон, а также Николас Холт.
Подчеркивается, что на данный момент эта информация никем не подтверждена.
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