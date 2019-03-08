Мексиканские археологи нашли сокровища древней цивилизации майя в водной пещере Баламку, сообщает Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Усилия археологов были вознаграждены, когда они нашли сотни предметов ручной работы под древним городом Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан. В скрытом от глаз людей месте хранились около двухсот артефактов в отличном состоянии. Это позволит экспертам датировать находку. Среди артефактов были контейнеры для пищи, кувшины, которые, вероятно, использовались для жертвоприношения. Также были найдены амфоры с водой и ладан.

Ученые надеются найти органические останки, например, человеческие кости, которые могут раскрыть детали неизвестного для нас времени. Последующие исследования помогут узнать о том, какую роль пещеры играли для жителей Чичен-Ица, и как развивались взаимоотношения майя с другими цивилизациями.

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