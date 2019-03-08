Во время раскопок на западе Германии эксперты обнаружили вещи более 200 советских и польских граждан, расстрелянных нацистами в конце Второй мировой войны, сообщает таблоид Bild со ссылкой на директора Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиаса Лёба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что во время раскопок в Арнсбергеском лесу было обнаружено более 400 объектов, принадлежавших 208 гражданам из Польши и СССР, которых использовали на принудительных работах в Германии. По словам Лёба, все они были расстреляны в марте 1945 года.



Среди находок были обнаружены столовые приборы, монеты, одежда, обувь и книги. Все эти предметы свидетельствуют о повседневной жизни каторжников, но в том числе, как утверждает Лёб, благодаря им исследователи смогут лучше понять действия и образ мышления нацистских преступников.

