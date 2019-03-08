Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте римского футбольного клуба. Раньери подписал контракт с "Ромой" до 30 июня 2019 года. На посту главного тренера он сменил Эусебио Ди Франческо, который был уволен в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ди Франческо возглавил "Рому" летом 2017 года. И прежде всего запомнится "убийственной" победой над "Барсой" со счетом 3:0 в 1/4 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов после выездного поражения 1:4.

67-летний Раньери в конце февраля был уволен с поста главного тренера лондонского "Фулхэма". Специалист уже тренировал "Рому" с 2009 по 2011 год. Также он возглавлял итальянские "Наполи", "Фиорентину", "Ювентус", "Интер", "Парму", испанские "Валенсию", "Атлетико", английские "Челси", "Лестер", выступающий в чемпионате Франции "Монако" и другие клубы.

"Рома" с 44 очками после 26 матчей занимает пятое место в чемпионате Италии.