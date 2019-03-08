Британская актриса Джули Эндрюс получила почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дирекции кинофестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, мировую славу актрисе принесла главная роль в фильме "Мэри Поппинс" (1967). Она получила за нее премию "Оскар".

Эндрюс начала свою карьеру во время Второй мировой войны, выступая в мюзик-холлах у себя на родине. Затем она переехала в США, где выступала на Бродвее.

76-й Венецианский кинофестиваль будет проходить с 28 августа по 7 сентября. На нем состоится церемония награждения лауреатов.