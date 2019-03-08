Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис заявил, что готов провести реванш против американца Майка Тайсона за $100 млн, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вы знаете, я говорил людям, что готов вернуться в бокс за $ 100 млн. Так что если вы серьезно, то покажите мне контракт. Когда я смотрю на бойцов прошлого, то думаю, что их заставляет оставаться в спорте так долго.

Причина в том, что это единственное, что они умеют делать. Такие парни не будут пробовать себя в музыке, или в танцах, или где-либо еще", - цитирует Льюиса Daily Mail.

Поединок между Льюисом и Тайсоном состоялся в 2002 году. Тогда британец одержал победу нокаутом в восьмом раунде.