Американская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой формы пневмонии, пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, она не появлялась в публичном пространстве в течение месяца, после чего дала интервью ABC.

"Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке", - рассказала сама Голдберг.

Она пояснила, что оба легких были поражены болезнью.

"И да, я была очень, очень близка к тому, чтобы покинуть Землю", - поделилась Голдберг.

После этого актриса выразила благодарность тем, кто ее поддерживает.