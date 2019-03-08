Вупи Голдберг оказалась на грани смерти
8 марта 2019 22:20 294
Американская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой формы пневмонии, пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, она не появлялась в публичном пространстве в течение месяца, после чего дала интервью ABC.
"Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке", - рассказала сама Голдберг.
Она пояснила, что оба легких были поражены болезнью.
"И да, я была очень, очень близка к тому, чтобы покинуть Землю", - поделилась Голдберг.
После этого актриса выразила благодарность тем, кто ее поддерживает.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!