Пассажиры норвежского круизного лайнера, выполнявшего рейс из Нью-Йорка во Флориду, пережили серьезный стресс, опасались за свою жизнь, а часть - получили травмы в результате внезапного порыва ветра, который чуть не перевернул судно, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению представителей круизной компании, в момент инцидента скорость ветра достигала 100 узлов (примерно 185 километров в час).

Из-за порыва ветра лайнер на какое-то время накренился, в каютах и общественных помещениях корабля была перевернута мебель, предметы катались по полу, стеклянные - разбились, поранив нескольких пассажиров. Люди перемещались по помещениям, держась за стены. В соцсетях они характеризовали произошедшее словами "это было ужасно" и "это просто сумасшествие".

Издание сообщает, что судно не пострадало и продолжило путь по маршруту.

