Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие недели завершит антимонопольное расследование в отношении компаний BMW, Daimler и концерна Volkswagen Group. Они подозреваются в сговоре при внедрении технологий очистки выбросов, сообщил в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Размеры штрафов могут достичь €1 млрд. Больше остальных, как пишет журнал, вероятно, придется выплачивать BMW, которая отказалась сотрудничать со следствием. Издание сообщает, что автопроизводители отказались от комментариев до тех пор, пока следствие не будет завершено. При этом они намерены оспорить потенциальный штраф через суд.

В конце июля Spiegel сообщил, что немецкие автопроизводители с 1990-х годов согласовывали действия по производству и закупкам деталей для автомобилей и даже по установке механизмов для очистки выхлопных газов в дизельных машинах. За все время было проведено около 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников концернов. При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой, писал журнал.

В октябре антимонопольные органы ЕС провели проверку на предприятиях этих компаний в Германии.