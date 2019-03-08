Международный валютный фонд (МВФ) намерен выдать Республике Гаити беспроцентный кредит в $229 млн на срок до трех лет для сокращения бедности и стабилизации экономической ситуации в стране. Об этом в пятницу сообщает новостной портал HaitiLibre, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить, МВФ, правительство Гаити и Банк Республики Гаити достигли соглашения по кредиту на сумму $229 млн по льготной ставке 0% на срок до трех лет. Это соглашение должно быть одобрено Исполнительным советом МВФ, который, как ожидается, рассмотрит его в ближайшие недели, - приводит портал слова представителя фонда в республике Криса Уокера. - Достигнутое нами соглашение направлено на то, чтобы помочь Гаити преодолеть нынешнее тяжелое положение в экономике и облегчить жизнь наиболее уязвимых слоев населения".

По его словам, программа предусматривает финансирование различных мер социальной защиты, а также контроль за борьбой с коррупцией и реформирование органов финансового управления страны.

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В начале февраля в республике начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране. 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.