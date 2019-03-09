Истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 в пятницу, 8 марта, потерпел крушение на северо-западе Индии.

Об этом сообщает издание Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел в штате Раджастхан в районе города Биканер во время тренировочного полета.

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Отмечается, что на МиГ-21 вооружения не было.

Начато расследование инцидента.