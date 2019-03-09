Во Флориде произошло крушение самолета, есть жертвы
9 марта 2019 07:13 213
В американском штате Флорида произошло крушение легкого самолета, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает The Tampa Bay Times со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, речь идет о легком двухмоторном самолете Piper PA-23-250. Он вылетел из международного аэропорта Тампа днем, а через некоторое время упал в озеро. В настоящее время выясняются причины произошедшего.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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