США вновь пригрозили Турции последствиями из-за покупки С-400
США угрожают Турции "тяжелыми последствиями" в случае покупки российских систем С-400. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс, пишет Hill.
В частности, по его словам, Анкара столкнется с серьезным ухудшением отношений с США в военной сфере.
"Если Турция купит С-400, то не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot", - сказал Саммерс.
Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.
Анкара заняла в этом вопросе твердую позицию и не планирует отказываться от С-400 даже при покупке Patriot - эти темы, по мнению властей страны, "не связаны между собой".
Согласно договоренности, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Анкара оплатит сама, часть - за счет российского кредита. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 на территории страны начнут уже в октябре этого года.
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