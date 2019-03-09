США угрожают Турции "тяжелыми последствиями" в случае покупки российских систем С-400. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс, пишет Hill.

В частности, по его словам, Анкара столкнется с серьезным ухудшением отношений с США в военной сфере.



"Если Турция купит С-400, то не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot", - сказал Саммерс.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot.

Анкара заняла в этом вопросе твердую позицию и не планирует отказываться от С-400 даже при покупке Patriot - эти темы, по мнению властей страны, "не связаны между собой".

Согласно договоренности, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Анкара оплатит сама, часть - за счет российского кредита. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 на территории страны начнут уже в октябре этого года.

