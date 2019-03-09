Американский школьник скончался от ранений, полученных в результате ссоры со своим сверстником из-за шоколадного пирожного брауни, сообщает телеканал KPRC 2 Houston со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в среду в юго-западной части города Хьюстон, штат Техас. Два школьника поссорились из-за брауни, в результате чего 14-летний школьник получили ранение в глаз. Нападавший скрылся с места преступления.

"К сожалению, 14-летний (школьник - ред.), получивший ножевое ранение в среду (6 марта) по адресу бульвар Беллэр 6436, умер", - сообщает полиция Хьюстона в Twitter.

