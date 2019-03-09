Администрация Facebook удалила из социальной сети 31 румынский аккаунт за "пристрастные сообщения". Об этом сообщил в пятницу телеканал ProTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению администрации, удаленные страницы были "частью сети, которая функционировала в Румынии и использовала комбинацию фальшивых учетных записей и несколько настоящих учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение относительно того, кто они и что именно делали". Посты содержали "пристрастные сообщения, опубликованные под фальшивыми именами, в поддержку Социал-демократической партии (СДП)".

"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, попытались скрыть свои имена, - указывается в сообщении, которое подписано руководителем департамента кибербезопасности компании, - наш ручной анализ показал, что часть ее была связана с человеком, который имеет отношение к СДП".

Румынские социал-демократы однако отвергли связь с удаленными страницами. "Я ничего не знаю об этом, и это никак не отразится на нашей текущей работе", - заявила ProTV бывший министр труда Ольгуца Василеску, которая, как ожидается, станет представителем СДП по печати.

"Между прочим, я не видела реакции на страницы с фальшивыми новостями, которые направлены против СДП", - сказала она. Ранее лидер правящей в Румынии партии Ливиу Драгня неоднократно указывал на кампании фейк-новостей, призванные дискредитировать СДП.