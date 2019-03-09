Реализация сделки по поставке Турции российского зенитно-ракетного комплекса С-400 идет гладко, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Это система, которую турецкие власти хотят, а мы хотим ее предоставить. И пока сделка идет гладко", - сказал он в интервью американскому изданию Defense News.

Кладов отметил, что "Ростех" при заключении сделок не оглядывается на отношение к этому других стран.

"Мы сотрудничаем с партнерами и потенциальными партнерами независимо от того, нравится это кому-то или нет. Это бизнес. Это просто деловые связи", - ответил он на вопрос, насколько часто компании приходится сталкиваться с тем, что США встают между ней и партнерами.



В субботу официальный представитель Пентагона Чарли Саммерс пригрозил Турции серьезными последствиями, если не откажется от намерения закупить российские комплексы С-400.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти работают над решением проблемы с поставками американских F-35, которые Вашингтон увязывает с приобретением Анкарой российских комплексов С-400. Он назвал намерение США увязать через конгресс покупку российских ЗРК с поставками F-35 неправомочной.

Власти Турции не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot - эти темы, по мнению администрации главы турецкого государства, "не связаны между собой".



Президент Турции Тайип Эрдоган в среду в очередной раз заявил, что сделка по С-400 завершена и шагов назад быть не может. Контракт был заключен еще в 2017 году.

