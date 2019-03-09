В Германии опубликован личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где нацисты во время отступления из Польши прятали золото, произведения искусства и другие ценности, сообщает Daily Mail.

Согласно дневнику, Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков, наполненных сокровищами, в 11 местах на территории Польши для того, чтобы советские войска не смогли до них добраться.

Кроме того, сам автор дневника Олленхауэр был ключевой фигурой этой операции, а также выступал посредником между нацистами и местными аристократами, которые пытались уберечь свои ценности от Советского Союза.

Согласно дневнику, в одном из тайников хранится порядка 28 тонн золота, а в некоторых других хранилищах спрятаны золотые монеты, медали, ювелирные изделия и другие ценности. При этом отмечается, что в одном из них также спрятаны 47 произведений искусства, украденных во Франции. Среди них работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

По словам Романа Фурманьяка из фонда Schlesische Brücke, который сейчас владеет этим дневником, записи немецкого офицера на протяжении десятилетий хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург, и лишь несколько лет назад были переданы фонду.

"Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников "Ваффен СС". Это было условием ложи", - рассказал он Daily Mail.

Фурманьяк также заявил, что подлинность дневника подтверждена пятью немецкими образовательными учреждениями, включая факультет истории искусств в Геттингенском университете имени Георга-Августа.

При этом он отметил, что сейчас фонд исследует места, названные в дневнике, пытаясь узнать, сохранились ли эти тайники. По его словам, одним из описанных хранилищ является дно пруда, другое - секретная комната между стенами одного из польских дворцов, третье - глубокий колодец в парке.

