Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс в штате Флорида, сообщает местный новостной портал News4jaxсо ссылкой на офис шерифа округа Алачуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Представители офиса сообщили, что нападение произошло на территории семейной собственности, женщина пыталась защитить ребенка, однако он скончался на месте от полученных травм. Бабушку малыша доставили в больницу. Детективы продолжают расследование инцидента.

"Это невероятная трагедия для семьи...Наше расследование в конечном итоге определит факты, которые привели к нападению, но никакие ответы не смогут компенсировать утрату", - цитирует портал представителя офиса шерифа Бретта Роденизера.

Собак забрала служба по контролю за животными. Их будут проверять на предмет заражения бешенством в течение 10 дней, сообщил порталу представителей службы. Согласно информации портала, по прошествии этого срока животных усыпят.

По информации портала, одна из собак является помесью американского стаффордширского терьера, а другая - помесью лабрадора. Семья содержала всего шесть собак. Представитель службы сообщил, что они жили в больших и чистых вольерах и выглядели здоровыми.

Оставшиеся четыре собаки также будут находиться у службы по контролю за животными до окончания расследования.

