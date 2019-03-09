Более 450 тысяч евро штрафа заплатит Министерство иностранных дел Франции за притеснения женщин. МИД не выполнило требования по распределению высоких должностей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как было принято о квотам, в силу закона о гендерном равноправии, еще с 2012-го года 40 процентов "руководящих портфелей" в МИД Франции должны принадлежать женщинам.

Но за 6 лет действия этого закона чиновники дотянули прошлом году этот показатель только до 39%. Лишь четверть послов Франции в других странах - женщины, столько же работают консулами.

Именно поэтому ведомство обязано заплатить огромный штраф за невыполнение предписания закона.