МИД Франции заплатит почти полмиллиона евро штрафа
9 марта 2019 08:02 182
Более 450 тысяч евро штрафа заплатит Министерство иностранных дел Франции за притеснения женщин. МИД не выполнило требования по распределению высоких должностей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как было принято о квотам, в силу закона о гендерном равноправии, еще с 2012-го года 40 процентов "руководящих портфелей" в МИД Франции должны принадлежать женщинам.
Но за 6 лет действия этого закона чиновники дотянули прошлом году этот показатель только до 39%. Лишь четверть послов Франции в других странах - женщины, столько же работают консулами.
Именно поэтому ведомство обязано заплатить огромный штраф за невыполнение предписания закона.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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