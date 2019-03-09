Производитель снеков Koike-ya из Токио решил, что людям не обязательно есть картофель-фри руками. Особенно, если во время еды они говорят по мобильному или держат в другой руке сумку или портфель. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на Food Mood, передает Day.Az.

В компании решили изобрести картофель-фри, удобный для людей в спешке - тем, кому нужно успеть сделать все дела, не запачкав руки. Так родилась новая вариация картошки-фри One Hand Chips. Упаковка сделана таким образом, чтобы ее можно будет держать одной рукой и насыпать в рот. Жареный картофель находится в пакете в уже раскрошенном виде, так что его можно попросту "пить".

Именно упор на "питьевую" форму продукта стал фишкой продукта. Всего для One Hand Chips разработали три разных вкуса: чили, барбекю и соль. Японские потребители уже отреагировали на эту новинку с большим интересом. В Koike-ya уже называют свои снеки "закусками, которых ждало человечество".