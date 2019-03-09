Гонконгская Козуэй-Бей снова возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц в мире, передает Day.Az со ссылкой на trademaster.ua. Пятая авеню в Нью-Йорке опустилась на второе место после существенного снижения арендных ставок. Улица Нью-Бонд в Лондоне - самая дорогая в Европе и занимает третье место в мире.

Также в 30-м издании международного отчета "Main Streets Across The World" говорится о новых тенденциях в секторе торговой недвижимости.

По данным Cushman & Wakefield, впервые за пять лет Козуэй-Бей в Гонконге сменила Нью-Йоркскую Пятую Авеню в рейтинге самых дорогих торговых улиц в мире по стоимости аренды.

Ежегодный отчет "Main Streets Across The World" уже 30-й год подряд отслеживает 446 крупнейших торговых улиц в 65 странах мира, формируя их рейтинг по уровню арендных ставок на премиальные помещения. Значительное снижение арендных ставок в Нью-Йорке привело к тому, что Пятая Авеню опустилась на второе место в мировом рейтинге с арендными ставками на уровне $20 733 за кв. м в год (против $28 415 за предыдущие 12 месяцев). Несмотря на небольшое удешевление, место лидера заняла Гонконгская Козуэй-Бэй с показателем $24 606 за кв. м в год.

Лондонская улица Нью-Бонд остается самой дорогой торговой локацией в Европе и занимает третье место в мировом рейтинге. Арендные ставки здесь сохраняются на уровне $16 071 за кв. м в год, подчеркивая тот факт, что бренды премиального сегмента все еще видят столицу Великобритании местом для флагманских магазинов.

В первую десятку также входят Елисейские Поля, занимая четвертое место глобального рейтинга (13 992 евро за кв. м в год). Виа Монтенаполеоне в Милане расположилась на пятом месте со средними арендными ставками в размере 13 500 евро за кв. м в год. Улица Гиндза в Токио является самой дорогой торговой улицей Азии со средними арендными ставками уровне 11 232 евро за кв. м в год.

На другом конце рейтинга находятся торговые улицы стран Африки и Латинской Америки с арендными ставками на уровне 150-200 евро за кв. м в год. Во время выхода первого издания отчета "Main Streets Across The World" в 1988 году самой дорогой улицей была 57-я Авеню в Нью-Йорке с арендными ставками на уровне 4 025 евро за кв. м в год. С тех пор первое место рейтинга занимали улицы Нью-Йорка или Гонконга. Вне этих регионов только улица Гиндза в Токио могла достичь подобных высот.

Автор отчета Даррен Эйтс, руководитель департамента аналитики в сфере торговой недвижимости региона EMEA в компании Cushman & Wakefield, отметил: "Во всем мире все еще сохраняется значительный спрос на премиальные торговые локации, а лучшие ритейлеры используют магазины как часть стратегии совершенствования обслуживания. Хотя глобально тенденции не являются полностью идентичными, существуют некоторые общие темы. Наиболее заметными из них являются постоянный рост объемов онлайн-продаж, а также значительные инвестиции в дизайн магазина.

Несмотря на то, что технологии все еще остаются серьезной движущей силой ритейла, это также позволяет физическим магазинам противостоять онлайну, поскольку позволяет розничным торговцам лучше понять своих клиентов и улучшить уровень их обслуживания в магазине".

Джастин Тейлор, руководитель департамента торговой недвижимости региона EMEA в компании Cushman & Wakefield, сказал: "У нас все еще есть здоровое будущее для сектора, но мы переходим к фазе "больше, чем просто торговля", диктуемой социальными и технологическими изменениями, поэтому бизнес-модели также должны адаптироваться. Традиционная розничная торговля сохранится и во многих местах будет процветать, но она, вероятно, будет составлять меньшую часть общего состава арендаторов. Даже на самых дорогих торговых улицах мы, скорее всего, увидим многофункциональное использования помещений, с ресторанами, фитнесом, сервисами и развлечениями.

В результате традиционная розничная торговля меняется в размерах, переосмысливается и перевоплощается. Это наиболее заметно в США и Великобритании. Обе страны испытали на себе изменение структуры ритейла и сокращение сетей магазинов в некоторых секторах, а также снижение арендных ставок в некоторых областях. Тем не менее, такие изменения и инновации также создают возможности для появления новых операторов и форматов".