Безработный мужчина из американского штата Нью-Джерси сорвал джекпот в лотерею Mega Millions в размере 273 миллиона долларов, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Счастливчик, которого зовут Майк Вирски, заявил, что хочет наградить таинственного человека, который 7 марта вернул его билеты продавцу, после того как он забыл их на кассе, сосредоточившись на своем мобильном телефоне. Когда Вирский вернулся в магазин и заявил, что билеты принадлежат ему, их отдали сотрудники магазина.

Теперь обладатель огромного состояния собирается отблагодарить честного человека, который мог превратиться в мультимиллионера, присвоив его билет. Как именно, он не сообщил.

54-летний мужчина сообщил, что развелся прошлой осенью после 15 лет брака, последний год он искал работу, однако давно не получал приглашение на собеседования.

Теперь же работать новоиспеченный миллионер не планирует вовсе, а лишь "сидеть сложа руки и наслаждаться" деньгами. Первое, что он собирается сделать со своим богатством - купить новый пикап, потом новую машину матери и перестроить ее дом.