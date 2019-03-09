В России вулкан выбросил огромный столб пепла
9 марта 2019 08:55 233
В управлении МЧС по Камчатскому краю проинформировали о выбросе пепла из вулкана Карымского. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что произошел выброс пепла на высоту около 3 км над уровнем моря. При этом шлейф распространился примерно на 31 км на северо-запад.
"Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности", - говорится в заявлении.
Уточняется, что шлейф не распространится на какие-либо населенные пункты. Однако туристам рекомендуют воздержаться от маршрутов, которые проходят около Карымского.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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