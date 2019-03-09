Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi намерены прекратить деятельность совместной компании Nissan - Mitsubishi B.V. Она зарегистрирована в Нидерландах и связана с делом о финансовых махинациях бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, сообщило в субботу агентство Дзидзи.

Фирма основана в августе 2017 года для укрепления связей между автопроизводителями и выплаты премий новым сотрудникам двух компаний. Nissan - Mitsubishi B.V. подчеркивала, что три ее директора - Карлос Гон, Хирото Саикава из Nissan и Осаму Масуко из Mitsubishi - не могли претендовать на какие-либо выплаты через нее. Предприятие утвердило Гона в качестве нового сотрудника, что позволило снять данное ограничение, однако не уведомило об этом руководителей входящих в альянс компаний.

Проведенное в начале года расследование показало, что в 2018 году в фонд компании поступило около $18 млн, половина из этой суммы была нелегальным образом выплачена Гону. Саикава и Масуко подобных вознаграждений не получали.

За счет закрытия совместной компании в Нидерландах Nissan и Mitsubishi намерены показать, что полностью берут на себя ответственность за финансовые махинации с выплатами Гону и готовы работать над восстановлением репутации.