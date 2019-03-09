В Германии в возрасте 19 лет умерла "Юная мисс Вселенная - 2017" Лотте ван дер Зее. Об этом сообщается в её инстаграме.

Девушку нашли в постели без сознания. Местные медики ввели её в искусственную кому и перевезли в специализированную больницу в Мюнхене, где она скончалась от сердечного приступа.

Другие подробности о причинах произошедшего не сообщаются.