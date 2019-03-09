В Германии умерла "Юная мисс Вселенная — 2017" - ФОТО
9 марта 2019 09:06 289
В Германии в возрасте 19 лет умерла "Юная мисс Вселенная - 2017" Лотте ван дер Зее. Об этом сообщается в её инстаграме.
Девушку нашли в постели без сознания. Местные медики ввели её в искусственную кому и перевезли в специализированную больницу в Мюнхене, где она скончалась от сердечного приступа.
Другие подробности о причинах произошедшего не сообщаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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