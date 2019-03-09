Полиция штата Мэрилэнд арестовала Ламонта Стефенсона, одного из десяти самых разыскиваемых преступников США, через четыре года после совершения им первого убийства. Об этом сообщает телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Задержание 49-летнего Стефенсона произошло спустя 147 дней после того, как его имя было внесено в список ФБР. В 2014 году мужчина задушил свою девушку, Ольгу ДеДжезус, и ее собаку, после чего уехал из штата.

Кроме того, его подозревают в похожем убийстве, совершенном недалеко от Вашингтона. По данным полиции, в ночь на 6 марта 2019 года преступник зарезал 40-летнюю Натину Каю, с которой состоял в интимным отношениях, и ее кошку.

Задержать преступника удалось благодаря сообщению о подозрительном человеке, припарковавшемся в округе Принс-Джорджес. Прибывшая на место полиция обнаружила в арендованном грузовике спящего Стефенсона.

Сначала он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что он бездомный и скрывается в автомобиле из-за плохой погоды. Однако когда полицейские спросили его имя, мужчина признался, что он в розыске. Также при нем было обнаружено огнестрельное оружие.

Отмечается, что ФБР обещала заплатить 100 тысяч долларов за помощь в поиске преступника, однако в настоящий момент имя получателя вознаграждения неизвестно.

Ранее сообщалось о задержанном в Италии главе мафиозной организации Марко Ди Лауро. Несколько лет назад он сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от полиции.