В Сети опубликовано шокирующее видео трагедии в Дагестане - ВИДЕО
9 марта 2019 09:33 374
Подросток сгорел в Дагестане при попытке перейти железнодорожные пути. Шокирующее видео публикуют очевидцы в соцсетях.
Как сообщают свидетели произошедшего, 15-летний подросток переходил железнодорожные пути, при этом он забрался на крышу вагона поезда и зацепил высоковольтный провод. В результате тело мальчика охватил огонь, и он погиб, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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