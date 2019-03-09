Подросток сгорел в Дагестане при попытке перейти железнодорожные пути. Шокирующее видео публикуют очевидцы в соцсетях.

Как сообщают свидетели произошедшего, 15-летний подросток переходил железнодорожные пути, при этом он забрался на крышу вагона поезда и зацепил высоковольтный провод. В результате тело мальчика охватил огонь, и он погиб, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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