Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нетю. Как передает Day.Az, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.

По ее словам, инцидент произошел 8 марта.

"Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с авиасудном в аэропорту Туруханска. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, самолет выкатился за пределы ВВП, на борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Пострадавших нет", - сказала Яковлева, пока не уточняя, принадлежность борта авиакомпании и его модели.

Пользователи соцсетей пишут, что речь идет об авиакомпании "Нордстар". В авиакомпании получить комментарии пока не удалось.

