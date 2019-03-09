В России самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нетю. Как передает Day.Az, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.
По ее словам, инцидент произошел 8 марта.
"Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента с авиасудном в аэропорту Туруханска. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, самолет выкатился за пределы ВВП, на борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Пострадавших нет", - сказала Яковлева, пока не уточняя, принадлежность борта авиакомпании и его модели.
Пользователи соцсетей пишут, что речь идет об авиакомпании "Нордстар". В авиакомпании получить комментарии пока не удалось.
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