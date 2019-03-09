Спуск космического корабля Crew Dragon в океан попал на камеры - ВИДЕО
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане в 360 километрах от побережья Флориды. Видео момента опубликовало НАСА у в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Перед приводнением корабль сопровождал самолет, а рядом ожидало спасательное судно, передает ТАСС.
Капсула доставила на Землю 136 килограммов груза, в частности, результаты научных экспериментов, проведенных экипажем Международной космической станции, сообщает "Интерфакс".
Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал успешный полет и возвращение Crew Dragon "еще одной вехой в новой эре космических полетов". По его словам, коммерческая программа NASA стала "на шаг ближе к запуску американских астронавтов на американских ракетах с американской земли".
Пуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon состоялся 2 марта со стартовой площадки Космического центра Кеннеди, стыковка с МКС произошла через сутки. Миссия стала первым испытательным орбитальным полетом по программе CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), которая предполагает создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту.
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