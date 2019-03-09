Пилот легкого самолета благополучно приземлился на автомобильную дорогу в США. В самолете, выполнявшем учебный полет, находились два человека - инструктор и студент-пилот. Полет проходил в штате Мичиган. По данным СМИ, у самолета начались технические проблемы в воздухе, пилот принял решение посадить самолет на шоссе, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.ru.

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