Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита - ВИДЕО
Действительно нестандартная ситуация произошла в Южной Африке, в Порте-Элизабет. Водного фотографа Райнера Шимпфа чуть не проглотил кит, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Шимпфу уже 51 год, из которых 15 он посвятил работе подводного фотографа.
Вместе с группой он отправился в очередную экспедицию - они находились на расстоянии 25 морских миль от берега.
По словам коллеги Шимпфа, который остался на корабле, неожиданно из воды выскочили дельфины, затем поднялся резкий фонтан, а в следующую секунду на поверхности уже показался заглатывающий коллегу кит.
Сам Шимпф рассказал, что в какой-то момент нахождения в воде он почувствовал сильное давление на ногу. В это время кит уже начал его заглатывать.
"В такой ситуации нет времени для страха - ты должен использовать свой инстинкт", - рассказывает фотограф.
Он признался, что его могли ждать два печальных исхода: кит мог полностью заглотить мужчину, а мог унести за собой на глубину.
Однако киты - не людоеды, как говорит сам фотограф, а "нежные великаны". Именно поэтому животное вскоре "выплюнуло" Шимпфа.
Он рассказал, что эта ситуация позволила укрепить ему связь с подводным миром и в частности с китами.
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