КНДР может готовиться к проведению ракетного пуска, сообщает радиостанция США National Public Radio, в распоряжении которой появились спутниковые снимки компании DigitalGlobe, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах, которые были сделаны 22 февраля, изображен научно-исследовательский центр Санумдон, расположенный в предместье Пхеньяна. Именно там производили первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты.

Так, рядом с предприятием припаркованы легковые и грузовые автомобили. Также на снимках видно, что на сортировочной станции вблизи центра стоят железнодорожные вагоны и подъемные краны.

"Если сложить все это вместе, то можно предположить, что Северная Корея занимается созданием ракеты", - заявил Джеффри Льюис, директор программы по нераспространению в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, штат Калифорния.

Эксперт отметил, что в настоящее время нет возможности установить, будет ли это межконтинентальный баллистический снаряд или ракета для запуска спутников.

Сроки предполагаемого запуска также неизвестны.