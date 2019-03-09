КНДР готовится к запуску ракеты
КНДР может готовиться к проведению ракетного пуска, сообщает радиостанция США National Public Radio, в распоряжении которой появились спутниковые снимки компании DigitalGlobe, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах, которые были сделаны 22 февраля, изображен научно-исследовательский центр Санумдон, расположенный в предместье Пхеньяна. Именно там производили первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты.
Так, рядом с предприятием припаркованы легковые и грузовые автомобили. Также на снимках видно, что на сортировочной станции вблизи центра стоят железнодорожные вагоны и подъемные краны.
"Если сложить все это вместе, то можно предположить, что Северная Корея занимается созданием ракеты", - заявил Джеффри Льюис, директор программы по нераспространению в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, штат Калифорния.
Эксперт отметил, что в настоящее время нет возможности установить, будет ли это межконтинентальный баллистический снаряд или ракета для запуска спутников.
Сроки предполагаемого запуска также неизвестны.
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