Массовая драка в Москве, есть раненые
Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Драка произошла в ночь на 9 марта по адресу: ул. Белореченская, д. 6. Ее участники применяли друг против друга ножи и травматическое оружие. Сейчас полиция выясняет причины конфликта и точное число его участников. В драке пострадали несколько человек", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили факт причинения ранений нескольким людям на Белореченской улице. "Один мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы", - пояснили в полиции.
По данному факту начата доследственная проверка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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