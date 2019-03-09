Специальный комитет, созданный на Островах Кука, который занимается поиском нового названия страны, получил предварительную поддержку правительства в преддверии возможного референдума по этому вопросу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Radio NZ.

Сейчас страна называется в честь британского исследователя и мореплавателя Джеймса Кука. Но в комитете хотят, чтобы название отражало наследие маори.

Замглавы правительства Островов Кука Марк Браун заявил, что стране предстоит пройти долгий путь, меняя название, но он поддерживает эту инициативу.

"Я был бы очень рад взглянуть на традиционное название страны, которое больше отражало бы истинную полинезийскую природу нашего островного государства", - сказал он.

Комитет, который уже рассматривает около 60 возможных названий из представленных общественностью, надеется к апрелю сократить этот список до одного, которое затем будет передано кабинету министров для принятия дальнейших решений.

Ранее, в 1990-х годах, уже предпринималась попытка изменить название островов. Тогда, во время референдума, большинство жителей проголосовали за сохранение названия страны.

По словам председателя комитета, который занимается процедурой смены названия, Дэнни Матароа, предыдущий референдум провалился, потому что вопрос обсуждался лишь с властями главного острова Раротонга, где проживает 75% населения страны.

По словам Матароа, в этот раз в процессе обсуждения участвовали представители всех 12 населенных островов страны.

Названия, рассматриваемые комитетом, должны содержать ряд элементов, важных для жителей островов Кука. Оно должно подчеркивать ряд особенностей, важных для граждан страны, - христианское вероисповедание, наследие маори и национальную гордость.