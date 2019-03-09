Рабочие случайно обнаружили нефть на Филиппинах - ВИДЕО
3 марта рабочие, пробурившие землю, случайно открыли месторождение нефти и газа на берегу реки в провинции Агусан -дель-Норте, Филиппины.
Работники строительной организации запечатлели фонтаны нефти, бьющие из-под земли и опубликовали запись в интернете, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
В энергетическом департаменте страны заявили, что болотистая местность, расположенная в окрестностях города Бутуан настолько обширна, что захватывает огромную территорию, соединяя болота и мангровые заросли.
"Эти области в течение миллионов лет под уплотненным илом задерживали тысячи, если не миллионы тонн биоразлагаемых материалов, которые превратились в высококачественное топливо, испускающее неприятный запах. Черная жидкость, вытекающая из земли, безошибочно является нефтью в сыром виде, которая требует технологии очистки, прежде чем стать топливом для коммерческого использования. Мы надеемся и молимся о том, чтобы руководство города Магалланес и провинции Агусан-дель-Норте предприняло шаги, чтобы пригласить экспертов для определения размера залежей и мер по использованию этих богатств для внутреннего экономического роста региона", - говорится в официальном заявлении департамента.
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