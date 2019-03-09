В одном из торговых центров в районе Арак иранской провинции Центральный Остан задержали юношу и девушку за совершенное молодым человеком в общественном месте предложение выйти замуж, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщил агентству "Фарс" заместитель начальника правоохранительного органа провинции Центральный Остан Махмуд Халдежи, молодые люди задержаны за совершенное молодым человеком в общественном месте брачное предложение. Данный поступок не соответствует правилам шариата, и противоречит законам Исламской Республики Иран.

По словам заместителя начальника, молодые юноша и девушка затем были условно освобождены.