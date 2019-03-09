В Иране задержали юношу за предложение руки и сердца в общественном месте - ВИДЕО
9 марта 2019 12:29 250
В одном из торговых центров в районе Арак иранской провинции Центральный Остан задержали юношу и девушку за совершенное молодым человеком в общественном месте предложение выйти замуж, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщил агентству "Фарс" заместитель начальника правоохранительного органа провинции Центральный Остан Махмуд Халдежи, молодые люди задержаны за совершенное молодым человеком в общественном месте брачное предложение. Данный поступок не соответствует правилам шариата, и противоречит законам Исламской Республики Иран.
По словам заместителя начальника, молодые юноша и девушка затем были условно освобождены.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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