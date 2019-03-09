Газета "Паст" пишет, что бывший вице-спикер Национального Собрания Арпине Ованнисян выступила с большой публикацией, в которой обратилась к факту предусмотренного сокращения 10000 сотрудников в государственном аппарате, что фактически не опроверг премьер-министр Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.

По сведениям издания, в министерствах и других государственных ведомствах уже готовятся "черные списки", в которые включены больше всего так называемые "старые" люди. Однако проблема в том, что их большая часть - это самые опытные и самые информированные люди.

Газета "Паст" выяснила, что довольно хаотичная ситуация в частности создалась в министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов, которое объединяется с министерством территориального развития и управления, а также в Государственном комитете водного хозяйства.

"Кстати, этот процесс полностью парализует всю работу государственного аппарата, поскольку люди находятся в неопределенности - не зная своей дальнейшей судьбы", - пишет газета.