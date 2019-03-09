В одном из кафе в Домодедовском районе Подмосковья произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Об этом, как передает Day.Az, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.

По предварительной информации, владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день, сообщает"Пятый канал".

В результате в больницу попали пять человек. У троих из них огнестрельные ранения, у двоих - травмы головы.

Правоохранительные органы устанавливают точные причины происшествия.

