Петербургский аэропорт Пулково временно закрыт в субботу из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"9 марта с 11:00 до 13:00 в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт для взлетно-посадочных операций в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что из-за этого "ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть рейсов отправлена в зону ожидания".

"По прогнозу, улучшение метеоусловий ожидается после 13:00 мск", - отметили в авиакомпании. Пассажиров аэропорта просят отслеживать статусы рейсов на сайтах авиакомпаний и Пулково.