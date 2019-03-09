Аэропорт Петербурга закрыли из-за непогоды
Петербургский аэропорт Пулково временно закрыт в субботу из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"9 марта с 11:00 до 13:00 в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт для взлетно-посадочных операций в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость", - сказали в пресс-службе.
В компании отметили, что из-за этого "ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть рейсов отправлена в зону ожидания".
"По прогнозу, улучшение метеоусловий ожидается после 13:00 мск", - отметили в авиакомпании. Пассажиров аэропорта просят отслеживать статусы рейсов на сайтах авиакомпаний и Пулково.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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