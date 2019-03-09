Европейский союз введет визы для американских граждан в 2021 году, передает Report со ссылкой на CNN.

Теперь для туристов из США будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), которая регулирует въезд в Шенгенскую зону. Виза будет действовать в течение трех лет, ограничений на число поездок при этом не будет, передает Day.Az.

Подчеркивается, что на данный момент американские граждане могут приезжать в Европу без визы на 90 дней.