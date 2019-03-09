Умер Владимир Этуш
9 марта 2019 14:27 238
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Умер Владимир Этуш
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