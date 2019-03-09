В Японии катер столкнулся с китом, более 80 пострадавших
9 марта 2019 15:53 178
При столкновении в Японии пассажирского скоростного катера на подводных крыльях, предположительно, с китом, пострадали 87 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое, сообщило агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Катер "Гинга" вышел из порта Ниигата и направлялся в сторону острова Садо. На его борту находились 121 пассажир и четыре члена экипажа. По оценкам службы безопасности на море, произошло столкновение с китом. В хвостовой части корабля появилась 15-сантиметровая трещина, повреждены подводные крылья.
Катер курсирует между Ниигатой и Садо. Он способен развивать скорость до 80 километров в час, за что его иногда называют "водным самолетом". На нем может разместиться до 250 пассажиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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