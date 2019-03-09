Разработчики нового робота утверждают, что их детище идеально очистит улицы и совершенно безопасно для человека.

Вначале пользователь должен пройти и записать на камеры весь будущий маршрут робота. Затем передать запись в роботизированный операционный центр (ROC). Он выдает конкретному роботу программу маршрута. Правильно ориентироваться ему помогают различные датчики, в частности, акселерометр, гироскоп и магнитометр. Если они и шесть камер обнаружат какие-либо препятствия на пути, робот автоматически остановится, а затем уведомит Центр, который отправит инструкции по обходу препятствия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, уборка снега осуществляется с помощью вращающегося очистителя. Соль и антиобледенитель распределяются по программе из расположенного сзади резервуара. Пользователи могут отслеживать процесс работы в режиме реального времени через мобильное приложение, передает Day.Az.