В турецком Диярбакыре обнаружена картина кисти известного испанского живописца Пабло Пикассо, предположительно украденная из иракского национального Музея искусств с целью продажи на черном рынке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Анадолу, полотно "Обнаженная и убийца" было обнаружено сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой при обыске в доме у трех подозреваемых, за которыми в течение нескольких дней велось наружное наблюдение, передает Day.Az.

"Мы получили информацию, что подозреваемые планируют продать картину в Диярбакыре. Имеют ли они отношение к краже полотна, или являются перекупщиками, сейчас выясняет следствие",- рассказывает следователь по борьбе с контрабандой Шукру Коштекчи.

Сейчас полотно кисти великого художника размером 78x51 см направлено на физико-химическую экспертизу, трое подозреваемых в контрабанде задержаны, ведется следствие.