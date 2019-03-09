Названа вероятная причина смерти Этуша
9 марта 2019 16:53 405
Актер Владимир Этуш мог умереть от проблем с сердцем. Об этом рассказала RT его дочь Раиса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я думаю, что отказало сердце", - отметила она.
Прощание с актером состоится во вторник 12 марта в 10.00 на основной сцене Театра имени Вахтангова. Похоронят Этуша на Новодевичьем кладбище.
Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1945 году окончил актерский факультет Театрального училища имени Б.В. Щукина и был принят в труппу Театра имени Вахтангова.
В кино дебютировал в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". За десятки лет снялся более чем в 150 фильмах.
Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".
16:31 224
В США создали робота для уборки снега
15:17