Полиция американского штата Мэрилэнд арестовала одного из десяти самых разыскиваемых в стране преступников Ламонта Стефенсона. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, Стефенсон совершил первое убийство в 2014 году. Тогда жертвой стала его бывшая девушка.

Розыск осложнялся тем, что у правоохранительных органов не было даже отпечатков пальцев убийцы. В их распоряжении была лишь его фотография.

Только спустя четыре года полицейским удалось задержать Стефенсона благодаря сообщению о подозрительном человеке, спящем в грузовике.

"Сейчас мы переполнены чувствами. Мы благодарны всем, кто занимался его поиском. Я каждый божий день ждал этого звонка", - сказал брат убитой.

Кроме того, Стефенсона подозревают в убийстве другой девушки, совершенном на прошлой неделе в Вашингтоне.