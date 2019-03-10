В Сирии боевики обстреляли 16 населенных пунктов
Боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Аки-Баэр, Кимсиба и Кермель (два раза) провинции Латакия, Ачан, Телль-Баззам и Эль-Ходор-Мар-Злия провинции Хама, Вреде, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо, Эс-Салахия, Эль-Васита, Суккари, Абу-Омар, Ниха и Эль-Фхайль провинции Идлиб", - сообщил он.
Он добавил, что за сутки восстановлено еще пять жилых домов и одно медицинское учреждение.
"Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания... По состоянию на 8 марта возвратилось 225 896 человек", - отметил Купчишин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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