Эрдоган ответил, почему Турция покупает российские ракеты
10 марта 2019 07:30 37
Причины, по которым Турция покупает российские зенитные ракетные комплексы С-400, очевидны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Покупка нами комплексов С-400 никак не связана с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган также выразил надежду на то, что проблемы в отношениях между Турцией и США будут решены так же, как это было сделано и по другим темам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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