США опасаются, что турецкие военные, в перспективе владея самолетами F-35 и российскими системами С-400, могут раскрыть возможности американских истребителей перед коллегами из России.

Глава Европейского командования Вооруженных сил США Кертис Скапарроти призывал Анкару "не допустить совместной эксплуатации" F-35 и C-400, а командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс заявлял об угрозе такой "комбинации" для стран НАТО.

Соглашения по С-400

Согласно договоренности Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть - за счет российского кредита. Турецкие власти планируют установить российские комплексы на территории страны к октябрю 2019 году.