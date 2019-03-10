Обмены ударами продолжаются уже несколько дней, пока обходятся без пострадавших, но повышают риски масштабной конфронтации.

"Сегодня самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС", - сказано в релизе.

На исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за все агрессивные действия из подконтрольного ему сектора Газа.